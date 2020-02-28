Тегеран, , 08:34 — REGNUM 27 февраля заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд обсудил последнюю ситуацию вокруг вспышки коронавируса в Иране с Генеральным секретарем Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ходе встречи в Женеве Мохсен Бахарванд обсудил с генеральным секретарём Джаганом Чапагейн вопрос касательно того, как Международная федерация могла бы направить в Иран медицинское оборудование, в том числе наборы для тестирования на заболевание.

«Исламская Республика Иран всегда старалась проводить различие между гуманитарными вопросами и политическими спорами. Власти США, в особенности госсекретарь, стремятся политически использовать данный гуманитарный вопрос», — отметил Бахарванд.

По словам, заместителя министра, эта эпидемия не признает никакой национальности и может стать глобальной проблемой, поэтому с ней нужно бороться коллективно и пытаться сдерживать.

По последним данным, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Иране достигло 245, а число погибших возросло до 26.