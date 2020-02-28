Тегеран, , 08:36 — REGNUM 26 февраля представитель судебной власти по правам человека Али Бакери-Кани заявил, что преступление США было не просто шагом, предпринятым с целью убить храброго командира из Ирана, скорее американские власти «нацелились на величайшего правозащитника в регионе». Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 февраля.

Об этом представитель власти заявил на встрече с главой Совета по правам человека Элизабет Тичи-Фисслбергер в Женеве. Бакери-Кани также призвал все правозащитные институты отомстить за убийство генерал-лейтенанта Сулеймани и призвать власти США к ответственности за содеянное.

Говоря о санкциях США против иранской нации, он отметил, что мировые правозащитные организации не должны способствовать легитимации американских антигуманных преступлений и оставаться при этом в тени.

Тичи-Фисслбергер, в свою очередь, заявила, что главной целью создания Совета по правам человека является взаимодействие между государствами-членами ООН, а также последующее решение подобных проблем.