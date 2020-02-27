Берлин, , 19:13 — REGNUM Жалоба подана на федерального канцлера Германии Ангелу Меркель генпрокурору страны депутатами бундестага в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает 27 февраля DPA.

Документ составили восемь членов фракции Левой партии. Они заявили, что Меркель и возглавляемое ей правительство причастны к убийству Сулеймани американцами.

В качестве аргумента они приводят тот факт, что для ликвидации Сулеймани американцы использовали находящуюся на юго-западе Германии авиабазу Рамштайн (Рейнланд — Пфальц).

Напомним, Сулеймани был убит по приказу командования США 3 января 2020 года в багдадском международном аэропорту. Американцами был нанесён ракетный удар, в результате которого также погибли ещё семь человек.