Киев, , 19:06 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что добровольно явится на допрос в Государственное бюро расследований по повестке, несмотря на то, что суд постановил осуществить его принудительный привод. Об этом Порошенко написал сегодня, 27 февраля, на своей странице в социальной сети Facebook.

«Подчеркиваю, завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования политически мотивированы», написал Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко демонстративно игнорировал вызовы на допрос в ГБР по многочисленным головным делам, возбужденным как против него, так и по тем, где он пока проходит в статусе свидетеля.

21 февраля 2020 года суд в Киеве принял решение о принудительном приводе Порошенко на допрос. Ходатайствовало об этом ГБР после того, как бывший президент в очередной раз не явился на допрос 11 февраля.

Порошенко должны допросить в рамках расследования дела о его возможном вмешательстве в деятельность судов Украины. Из-за того, что судьи при Порошенко назначались несвоевременно, бюджет Украины потерял деньги.

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