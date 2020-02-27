Луганск, , 19:02 — REGNUM Мирный житель Луганской Народной республики погиб, подорвавшись на мине у линии соприкосновения конфликтующих сторон в Донбассе, сообщил 27 февраля журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Трагедия произошла в районе населенного пункта Пионерское. Мужчина в ходе хозяйственных работ недалеко от приусадебного участка наступил на мину ПМН-2 на берегу реки Северский Донец.

В результате взрыва мужчина получил множественные осколочные ранения, от которых скончался.

Яков Осадчий отметитл, что в этом районе летом 2014 года занимали позиции украинские националистические подразделения.

Кроме того, в этот же день одному из жителей Донецка оторвало два пальца на руке в результате взрыва неустановленного боеприпаса, найденного им на своём приусадебном участке

Как сообщало ИА REGNUM, Киев с весны 2014 года проводит карательную военную операцию против народа Донбасса, не признавшего нацистский госпереворот февраля 2014 года. Жертвами вооруженного конфликта стали не менее 15 тыс. человек.

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