Тегеран, , 08:43 — REGNUM 26 февраля заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что Исламская Республика Иран (ИРИ) всегда поддерживала переговоры о прекращении войны в Йемене. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 февраля.

Выступая на конференции по разоружению, заместитель министра выразил протест против односторонней политики США, несоблюдения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а также недоброжелательных шагов, предпринимаемых Вашингтоном. По его словам, США как страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН, не только нарушает его резолюцию, но и провоцирует к этому других.

В ответ на слова главы МИД Саудовской Аравии, подвергшего критике Иран за помощь Йемену, Бахарванд отметил: «Это война, которую вы начали и ведёте до сих пор». Он также призвал саудовского министра не винить других в своих собственных ошибках. «Вы не имеете права вести себя так, как вы хотите, и ожидать, что другие не ответят вам тем же», — заявил заместитель министра по правовым и международным вопросам.