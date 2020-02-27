Москва, , 18:49 — REGNUM В мире начался период длительной смены мирового гегемона. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 февраля заявил генеральный директор Института экономических стратегий РАН Александр Агеев на круглом столе «Противодействие разрушению образа Великой Отечественной войны: новые информационные угрозы, технологии и борьба за историческую память» в Музее Победы в Москве.

«Мы видим, что реально вступили в период длительного — он займёт несколько десятилетий, — период смены мирового гегемона. Это вопрос не только валюты, а технологии и систем управления. Идёт массированное планирование дальнейшего развития», — заявил Агеев.

«Мы видим, что трудно приходится нынешнему гегемону. Ситуация хуже, чем в 1930-х годах, хуже, чем в странах БРИКС, кроме России. Мы видим, что фактически холодная война идёт полным ходом, в ней опять же важен вопрос гегемонии, ценностей. И важна экспроприация. По имеющимся данным, цель этой холодной войны — экспроприировать порядка 30−40% национального богатства таких стран, как Китай, Индия и Россия».