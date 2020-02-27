Москва, , 19:10 — REGNUM Для членов избирательных комиссий, участвующих в фальсификации выборов, предложено ввести уголовную ответственность. Соответствующую инициативу 27 февраля озвучил депутат Московской городской думы, председатель фракции КПРФ Николай Зубрилин на круглом столе в законодательном собрании столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наказание должно предусматривать лишение свободы на срок до трёх лет. Кроме того, необходимо отдельно прописать ответственность для должностных лиц и сотрудников правоохранительных органов, уличённых в подобных правонарушениях.

«За фальсификацию выборов должностными лицами, государственными и муниципальными служащими, сотрудниками правоохранительных органов ввести норму отстранения от должности немедленно, с последующим увольнением и запретом занимать руководящие должности в течении пяти лет, или соразмерно преступлению привлекать к уголовной ответственности до трёх лет», — сказал Зубрилин.

Также для оптимизации выборных процессов было предложено на региональном уровне совмещать выборы депутатом местного самоуправления, депутатов Мосгордумы и мэра Москвы. На федеральном уровне совместить выборы в Госдуму, губернаторов и президента РФ. Эти предложения организаторы круглого стола планируют направить в Государственную думу РФ, Совет Федерации РФ, администрацию президента России и другие органы власти.