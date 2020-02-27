Идлиб, Сирия, , 18:46 — REGNUM Военный источник опроверг сообщения, публикуемые рядом турецких СМИ, о том, что джихадисты смогли вернуть под свой контроль город Серакаб в сирийской провинции Идлиб, как не соответствующие действительности, сообщает 27 февраля источник с места событий.

Город Серакаб действительно подвергается контратакам протурецких боевиков, поддерживаемых военными Турции, однако сирийские правительственные войска удерживают его.

В ряде районов города проводится разминирование для восстановления мирной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, освобождение города Серакаб от джихадистов стало заметным успехом сирийских войск, так как позволяет полностью контролировать автотрассу, связывающую города Алеппо и Латакия.

На данный момент протурецкие боевики пытаются вновь захватить город или, по крайней мере, перекрыть автотрассу недалеко от него.

Стоит отметить, что «наблюдательные пункты» турецкой армии, уже оказавшиеся в тылу сирийских правительственных войск, пользуясь своей «неприкосновенностью», не только наводят артиллерийский огонь, но и в ряде случаев пускают противотанковые ракеты по сирийской бронетехнике.

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