Санкт-Петербург, , 18:40 — REGNUM Заседание правительства Ленинградской области в четверг, 27 февраля, прошло в нетрадиционной форме. Примерно на середине мероприятия все члены правительства приняли участие в разминке, которая стала знаменовала закрытия Года ЗОЖ в Ленобласти, проходившего в 2019 году.

Зарядка в правительстве Ленобласти (цитата группы в соцсети) Vk.com/pravitelstvo_lenobl

Разминку для чиновников провели две девушки черлидерши. Разведение рук, круговые движения головой и прыжки на протяжении несколько минут делали как губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, так и его заместители, председатели и заместители председателей комитетов.

По завершении разминки один из чиновников предложил главе региона делать такую зарядку на каждом заседании, что вызвало смех и улыбку и поддержку у остальных участников.

«Пожалуйста, если проголосуете, будем каждое правительственное заседание начинать с разминки», — сказал Дрозденко, добавив, что она может проходить после исполнения гимна региона.

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