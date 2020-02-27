Москва, , 18:36 — REGNUM Поправка в Конституцию, допускающая размещение органов государственной власти не в Москве, поступила в комитет Госдумы по госстроительству. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Так, в части 2 статьи 70 после слов о том, что столицей Российской Федерации является город Москва, указывается, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом.

Отметим, что сейчас столичные функции имеют Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, они являются городами федерального значения.

Поправки поступили ко второму чтению обсуждения изменений Основного закона РФ. Названа и дата второго чтения законопроекта — 10 февраля. В целом же документ может быть принят Госдумой 11 марта. В этот же день поправки будут обсуждаться в Совфеде.

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