Москва, , 19:01 — REGNUM Муниципальный фильтр на выборах мэра Москвы необходимо отменить. Соответствующее предложение сделал депутат Московской городской думы, председатель фракции КПРФ Николай Зубрилин на круглом столе в законодательном собрании столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также депутат предложил изменить правила формирования состава избирательных комиссий.

«Необходимо это проводить по следующему принципу: в ЦИК, в МГИК, в участковых и территориальных избирательных комиссиях должно быть не более одного человека от одного трудового коллектива, то есть во избежание корпоративного сговора не должно быть в одной комиссии двух человек, работающих в одном трудовом коллективе», — сказал Зубрилин.

Также глава фракции КПРФ в Мосгордуме предложил законодательно закрепить правило формирований участковых и территориальных избирательных комиссий, согласно которым председатель комиссии, заместитель председателя, секретарь комиссии должны предоставлять разные политические партии.

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