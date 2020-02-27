Дамаск, , 18:25 — REGNUM Российские представители в комиссии по установлению нарушений режима прекращения огня в Сирии за последние сутки зафиксировала 28 нарушений, а представители Турции — 29, сообщает пресс-релиз Минобороны РФ, опубликованный 27 февраля.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 28 фактов открытия огня в провинциях: Латакия — 10, Идлиб — девять, Хама — пять, Алеппо — четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 29 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб — 21, Алеппо — шесть, Хама — два», — указано в сообщении российского военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент части территорий сирийских провинций Алеппо, Хама, Латакия и Идлиб входят в так называемую зону «Идлиб», контролируемую террористическими группировками и протурецкими боевиками, совместно действующими против законного правительства Сирии.

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