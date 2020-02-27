Кабул, , 18:22 — REGNUM Шесть человек пострадали в результате взрыва в афганской столице 27 февраля, передаёт 1TV.

Комментируя случившееся, официальный представитель афганской полиции Нусрат Рахими заявил, что люди серьёзно пострадали.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл в кабульском районе Саркарез вечером 27 февраля.

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