Москва, , 18:25 — REGNUM Ряд поправок в федеральное законодательство необходимо внести в плане организации и правил проведения выборов всех уровней. Об этом 27 февраля заявил депутат Московской городской думы, председатель фракции КПРФ Николай Зубрилин на круглом столе в законодательном собрании столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, депутат заявил о необходимости проводить выборы в Государственную думу РФ только по партийным спискам. Региональные же и муниципальные выборы напротив было предложено проводить по смешанной системе.

Также Зубрилин призвал отменить норму «системы империале», когда не преодолевшие барьер партии остаются без мандатов, но, проголосовавшие за них избиратели, голоса которых выражены в процентах передаются партии набравшей большинство голосов.

«Таким образом происходит искажение итогов голосования. Голоса избирателей, проголосовавших за непрошедшие в парламент партии, незаслуженно достаются партии победительнице», — заявил Зубрилин.

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