Москва, , 18:11 — REGNUM В то время как США смогли в полной мере реализовать свои интересы по итогам Второй мировой войны, Советскому Союзу этого достичь не удалось. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 февраля заявил генеральный директор Института экономических стратегий РАН Александр Агеев на круглом столе «Противодействие разрушению образа Великой Отечественной войны: новые информационные угрозы, технологии и борьба за историческую память» в Музее Победы в Москве.

«Рузвельт достиг цели США — это фактически уход Великобритании как мирового гегемона. Что было важно для Сталина? Речь шла о том, что мы не хотим быть подсобным хозяйством, не хотим играть второстепенную роль и быть придатком мировой экономики. Ещё до войны он заметил, что «они хотят быть батраками, да ещё за так». Я не случайно привожу эти слова, потому что они актуальны по-прежнему», — заявил Агеев.

В обеих мировых войнах Россия решала две ключевые задачи для себя — «перестать быть данниками Запада и обеспечить справедливость социальной структуры», отметил он. Однако достичь этих целей так и не удалось.

«За XX век из-за войн, из-за других катаклизмов, из-за жесточайшей глобальной конкуренции, как в 1913, так и в 2013 году средний доход российского рабочего остался неизменным. Колоссальные труды ушли на то, чтобы воссстанавливаться, чтобы обеспечить паритет», — указал он.