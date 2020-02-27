Киев, , 18:13 — REGNUM К премьер-министру Украины Алексею Гончаруку в феврале положительно относилось лишь 8% украинцев, сообщил 27 февраля Киевский международный институт социологии со ссылкой на соответствующие данные соцопроса.

При этом отрицательно к Гончаруку относятся 33% населения Украины, еще 33% — нейтрально, а остальные заявили, что вообще не знают такого политика, передает корреспондент ИА REGNUM.

Если посмотреть на ситуацию в динамике, с декабря доля тех, кто относится к нынешнему премьеру-министру Украины положительно, уменьшилась на 4% (было 12%), а доля тех, кто относится к нему негативно, выросла сразу на 11%.

44% опрошенных полагает, что надо отправить в отставку Гончарука, а соответственно вместе с ним и действующий состав кабинета министров.

Социологи информируют, что опрос проводился с 21 по 25 февраля 2020 года с помощью телефонного интервью на основе случайной выборки. Для исследования были опрошены 1500 человек в возрасте от 18 лет.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас на Украине обсуждается возможное переформатирование правительства уже в ближайшее время, включая смену премьер-министра страны.

Согласно сегодняшним рейтингам, полностью одобряют действия президента Украины Владимира Зеленского лишь 13% опрошенных.