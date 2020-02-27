Москва, , 17:54 — REGNUM Преследование американцами основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа — это тотальный позор, сообщила 27 февраля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова «Поразительно, что всё, что происходит с Ассанжем, — это плата журналиста за то, что он добросовестно выполнял свою работу и, в общем-то, свой гражданский долг».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Вестминстерском магистратском суде Лондона 24 февраля началось рассмотрение дела Ассанжа по существу. Решается вопрос о высылке журналиста в США, откуда он эмигрировал десять лет назад.

В США его обвиняют в хакерстве, выдаче секретной информации. Ассанж «причинил вред» властям Штатов тем, что на своём сайте WikiLeaks выкладывал материалы о нечистоплотности США и его политиков.

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