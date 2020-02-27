Ханты-Мансийск, , 17:53 — REGNUM В Югру назначен новый главный федеральный инспектор. Распоряжением полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова им стал Александр Постников, сообщает пресс-служба полпредства.

Александр Постников родился в 1970 году в Москве. В 2001 году окончил Академию Федеральной службы безопасности Российской Федерации, в 2014 году — Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. С 1995 по 2014 годы Александр Постников служил в Вооруженных силах РФ. С 2014 года по настоящее время занимал руководящие должности на различных предприятиях Москвы.

Прежний главный федеральный инспектор Югры Андрей Руцинский назначен на аналогичный пост в Свердловскую область.