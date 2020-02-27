Москва, 27 февраля 2020, 17:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил Валерия Песенко заместителем министра юстиции, освободив его от должности первого заместителя министра. Соответствующий указ размещён 27 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Песенко Валерия Николаевича заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.
Причины кадрового решения в указе главы государства не уточняются.
Валерий Песенко был назначен первым замминистра юстиции в декабре минувшего года. До этого руководил департаментом управления делами и управлением Минюста по Республике Крым. В 2011—2016 годах работал на различных должностях в аппарате Центризбиркома России.