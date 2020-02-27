Москва, , 17:46 — REGNUM Власти Российской Федерации назвали условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сказано в составленном российскими властями плане действий по исполнению решений для Совета Европы.

Напомним, что речь идет об иске, который Грузия подала к России в марте 2007 года. Тогда в Грузии были задержаны несколько граждан России, которых обвинили в шпионаже. В ответ Москва депортировала ряд грузинских граждан.

Суд длился довольно долго, но в 2014 году ЕСПЧ установил, что Россия якобы нарушила в этом деле несколько конвенций по правам человека. При этом в ходе судебного разбирательства грузинская сторона требовала свыше 70 млн евро якобы за нарушение прав 4634 граждан при депортации. Требования Тбилиси были удовлетворены частично.

Российские же власти заявили, что официальный Тбилиси так и не смог создать механизмы для расчета и распределения присужденных компенсации. То есть Москва не может быть уверенной, что компенсации получат люди, которым они действительно причитаются.

В решении ЕСПЧ сказано, что компенсации за моральный ущерб полагаются по меньшей мере 1,5 тыс. граждан Грузии.