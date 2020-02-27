Москва, , 17:45 — REGNUM В комитет Госдумы по госстроительству поступили поправки в Конституцию, позволяющие размещать органы госвласти в других городах России, а не только в Москве. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Предлагается внести положение о возможности размещения органов госвласти в других городах, помимо столицы. Так, в части 2 статьи 70 после слов о том, что столицей Российской Федерации является город Москва, указывается, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом, сообщил он.