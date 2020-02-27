Москва, , 17:42 — REGNUM Экстрадиция журналиста Джулиана Ассанжа в Соединённые Штаты недопустима, сообщила 27 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя судебный процесс в отношении основателя WikiLeaks Ассанжа, который идёт в Лондоне уже третий день, Захарова заявила:

«Мы все прекрасно понимаем, чем закончится эта экстрадиция, если она будет реализована, примеров предостаточно».

Российский дипломат отметила, что Ассанж находится в критическом состоянии из-за «длительного воздействия психологических пыток», которым он подвергся в Великобритании.

Она от лица Москвы призвала правозащитников и профильные международные структуры сделать всё, «чтобы в отношении Ассанжа восторжествовала справедливость, пока не случилось самое страшное».

Напомним, 24 февраля Вестминстерский магистратский суд Лондона начал рассматривать дело Ассанжа по существу. Американцы требуют экстрадиции журналиста. В США его обвиняют в сговоре с целью неправомерного доступа к компьютерной информации и ещё в 17 нарушениях.

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