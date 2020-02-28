28 февраля 2020 | Время чтения 10 мин

Андрей Сверчков, , 08:00 — REGNUM



Председатель «Российского экологического движения» (РЭД) Рашид Рашидович Нургалиев

ИА REGNUM: Со времени создания «Российского экологического движения» (РЭД) прошло менее полугода. Как бы Вы оценили старт движения?

Главное, что мы почувствовали с самого начала, — это широкий отклик на нашу инициативу. В Движение уже вошли на момент регистрации 46 регионов (от Калининграда до Дальнего Востока), в настоящее время к нам готовы присоединиться еще несколько регионов.

Я думаю, это во многом связано с тем, что своей основной задачей на первом этапе мы как раз и определили активный мониторинг реальных региональных экологических проблем.

Сегодня уже можно говорить о первых результатах.

По инициативе руководителя Волгоградского Регионального отделения Николая Львова готовится проект по восстановлению целостности экосистемы Волжского речного бассейна. В работу над проектом включились региональные отделения «Российского экологического движения» в Волгограде, Астрахани, Саратове, Самаре, Казани, Перми, Нижнем Новгороде и Москве. Можете себе представить, какой охват он предполагает и какое значение для всего Поволжья будет иметь этот проект?

Во Владимире, Санкт-Петербурге и Ленинградской области в первые месяцы наступившего года актуализировалась проблема с организацией раздельного сбора мусора и мусоропереработкой. Местные отделения РЭД уже подключились к контролю за развитием ситуации.

7 февраля в Общественной палате Санкт-Петербурга прошел круглый стол по общественному обсуждению взаимодействия Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере обращения с отходами. В работе круглого стола приняла участие руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения РЭД, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Ольга Васильева.

Буквально на днях, 26−27 февраля, в Омске проходил V Международный Омский IТ-Форум: «Цифровая трансформация регионов 2.0». Дискуссионную площадку «Информационные технологии как инструмент управления экологией мегаполиса» проводили Дмитрий Романенко, председатель Омского регионального отделения РЭД и Франк Назе, бургомистр муниципалитета Барлебена (Германия). Тема выбрана не случайно: изучение организации процессов экологизации современных производств сегодня очень актуально не только для крупнейших производственных предприятий Омского региона, но и для всей страны в целом.

Мы считаем, и это закреплено в Программе Движения, что в современном мире сознание потребителя должно уступить место новому типу мышления — экосознанию, ощущению себя частью этого мира, пониманию, что любое действие меняет окружающее пространство. Это касается и ежедневных бытовых привычек, и бизнес-решений, и государственных проектов.

ИА REGNUM: Назовите главные экологические проблемы России? Что вы предлагаете сделать для их решения?

На экологической карте России более 300 точек повышенной экологической опасности: это и крупные города-миллионники, и целые регионы — Дальний Восток, Сибирь, Средний Урал, практически всё Поволжье, а также Москва и Московская область.

По данным международных исследований, Российская Федерация входит в число самых загрязненных государств мира. Тяжелая экологическая ситуация во многих регионах резко понижает качество жизни и отрицательно сказывается как на общем физическом состоянии граждан, так и на их социальном самочувствии. Экологическая ситуация в России требует самых решительных и жестких мер. Как показывают события последних месяцев, необратимые последствия угрожают не только окружающей среде, но и базовым принципам социального договора между властью и обществом. А это, в свою очередь, неминуемо приводит к возникновению как прямых и явных, так и скрытых угроз национальной безопасности.

Экологическая напряженность во многих регионах России вызвана серьезными причинами: радиационным и химическим загрязнением ряда территорий; неконтролируемым ростом количества вредных промышленных и бытовых отходов; невосполнимыми издержками в организации землепользования и лесного хозяйства; повседневным сбросом в воздушное пространство и водные бассейны огромного количества вредных для здоровья людей веществ. Экологическая напряженность вызвана также и другими техногенными воздействиями на природу: остаточным принципом финансирования природоохранных мероприятий; несовершенством экологического законодательства; низкой экологической культурой населения, чиновничьего аппарата природоохранных служб и руководителей предприятий и организаций; бездействием властных структур всех уровней в деле охраны окружающей среды.

Главное, что мы предлагаем, — это снижение экологической напряженности в стране всеми доступными и законными средствами.

ИА REGNUM: Сегодня политики и эксперты часто говорят, что «экономика и экология две вещи несовместные», понимая под этим, что любое ужесточение экологических означает издержки промышленности, а следовательно увеличение себестоимости продукции и т. д. Можно ли разорвать, с Вашей точки зрения, этот порочный круг?

Как и во многих других случаях, этот порочный круг можно разорвать только через широкое гласное обсуждение с бизнесом экологических проблем. Вот, например, вопрос роста потребительских цен в связи с реформой института расширенной ответственности производителя (РОП). Доработанный Минприроды России проект концепции направлен на рассмотрение в Правительство РФ. Стопроцентный экосбор с упаковки вводится с 2021 года, товаров — с 2022—2024 годов. Разработчики уверяют, что предпосылок для роста цен нет. А представители бизнеса говорят, что вся их совместная работа с Минприроды по разработке концепции выброшена в корзину, не учтено главное пожелание — оставить возможность самостоятельной переработки упаковки.

Как известно, упаковка — самый распространенный отход, имеющий короткий жизненный цикл, прогнозируется, что исполнение расширенной ответственности именно на упаковку позволит сократить объемы производства отходов потребления вдвое. Сейчас производители обязаны либо утилизировать порядка 15% товаров и упаковки, либо платить экологический сбор. Но об утилизации отчитывается всего десять процентов компаний, а многие из оставшихся фальсифицируют данные, отправляя потенциальное вторсырье прямо на свалку.

Но мы вынуждены признать, что полностью лишить производителей возможности утилизировать свои же отходы самостоятельно и при этом не платить «экологический сбор» — это игнорирование лучших мировых практик РОП.

ИА REGNUM: Российская власть уделяет в последние годы большое внимание вопросам экологии. Прошел год экологии, началась реформа отрасли переработки отходов, среди национальных проектов одно из центральных мест занимает проект «Экология». В чем провалы и недостатки экологических реформ, что вы хотели бы исправить?

Я отвечу на этот вопрос очень коротко: все недостатки становятся следствием низкой исполнительской дисциплины и некомпетентности. И наблюдается это практически на всех уровнях системы управления — как федеральных, так и региональных. Надеюсь, что серьезные кадровые решения, предпринятые новым правительством, позволят в короткий срок улучшить ситуацию. Но все — повторяю, все базовые решения и законы в сфере экологии и природоохранной деятельности, уже приняты. Их надо безусловно и желательно безукоризненно выполнять.

ИА REGNUM: Ваше отношение к Парижскому соглашению по климату? Представляет ли оно угрозу для российской экономики? Удовлетворяет ли Вас существующая климатическая стратегия?

Надо сразу отделить вопросы климата и экологии. Климат — это задача даже не отдельных государств, а широких международных коопераций. Тем более она не по плечу экологическим движениям, но каждый может внести свой вклад.

Среди важных и конкретных обязательств участников Парижского соглашения — планомерно снижать выбросы CO2 в атмосферу. Для этого необходимо разработать национальные стратегии перехода на безуглеродную экономику (промышленность не должна сжигать ископаемое топливо и, соответственно, выбрасывать в атмосферу парниковые газы, главным образом, диоксид углерода).

После анализа рисков выполнения Парижского соглашения по климату в Минприроды пришли к выводу: при сохранении заявленного уровня обязательств это не окажет негативного влияния на экономику России. Однако наличие опасных для национальных интересов аспектов в ведомстве всё же признали. Прежде всего, риск заключается в неготовности проекта закона о государственном регулировании выбросов парниковых газов. Дело в том, что сейчас по этой проблематике отсутствует даже качественная статистика. Так что здесь вся работа еще впереди, и её, как видим, будет очень и очень много. Ведь без объективного учета объемов эмиссии и поглощения выбросов в рамках Парижского соглашения невозможно обеспечить национальную безопасность России.

ИА REGNUM: Считаете ли Вы правильным передачу полномочий по вопросам экологии регионам? Способны ли они выработать самостоятельную стратегию? Многие эксперты считают, что необходимо вернуть ответственность за загрязнение окружающей среды на федеральный уровень? Что Вы думаете по этому поводу?

Многие события последних месяцев говорят о том, что в регионах не справляются с проблемами экологии. Самым наглядным примером — в прямом и переносном смысле этого слова — стал Красноярск. Когда видишь «чёрный смог» и горожан, которым буквально нечем дышать в период неблагоприятных метеорологических явлений, понимаешь, насколько безответственно ведут себя и региональная власть, и местный бизнес. Сейчас в интернете широко распространилось видео с совещания, которое провела в Красноярске глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Разговор был очень жестким. И самое неблагоприятное впечатление произвели представители бизнеса и руководство региона, которые не смогли внятно ответить практически ни на один прямо поставленный вопрос. Так что без федерального надзора нам пока никак не обойтись.

ИА REGNUM: Как Вы оцениваете технологии мусоросжигательных заводов, выбранных для приоритетного проекта «Чистая страна»?

Я не могу оценивать технологии, но знаю, что на этот счет велись весьма серьезные дискуссии на самых разных общественных площадках. Для меня это вопрос дальнейших исследований, и, в первую очередь, передового мирового опыта.

ИА REGNUM: Ваша оценка мусорной реформы?

Признав мусорную проблему одной из острейших в стране, было решено, что в рамках национального проекта «Экология» с 1 января 2019 года все регионы должны перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Но они оказались к этому попросту не готовы, — таков печальный итог дискуссий в ходе прошлогоднего Петербургского международного экономического форума.

К сожалению, приходится констатировать, что надо начинать «с нуля». Вот почему в той или иной степени наше Движение должно быть готово подключиться к решению этой проблемы.

ИА REGNUM: Существует ли у человечества «светлый путь» к чистой среде для всех? В чем он состоит?

На сегодняшний день во всем мире вопросы экологии начали выходить на передний план. И не только в речах политиков, но и в сознании простых граждан. Основной причиной стали накопленные за последние десятилетия экологические проблемы и очевидный их стабильный рост. Противоречивые суждения о том, какие последствия ожидают нас в ближайшем будущем, неопределенность, заставляют все большее количество людей задуматься о наших общих перспективах. К сожалению, даже само понятие «экологические проблемы» постоянно расширяется, затрагивая все больше сфер человеческой деятельности. В первую очередь вызывают беспокойство глобальные природные изменения, их возможность не просто негативно, а фатально повлиять на все человечество в целом.

В основе данных тенденций мы видим в первую очередь проблемы, заложенные в сознание человека. Оправданный рост потребления, вызванный технической революцией и базовыми принципами развития цивилизации, уже давно вышел из-под контроля и грозит не только окончательно извратить психологию самих людей, но и разрушить окружающий нас мир. Очевидна поэтапная подмена понятий, когда качество заменяется количеством, избыточное становится нужнее необходимого, а будущее растворяется в настоящем. Безразличное отношение к природе разрушает саму сущность человека, отрывает его от корней и ведет к самоуничтожению.

Борьба с безразличием, активная жизненная позиция, воспитание экологического сознания — это и есть тот «светлый путь» к чистой среде для всех, о котором вы говорите.