Тбилиси, , 17:31 — REGNUM Грузия надежно защищена, и никаких оснований для тревоги нет, считает президент Грузии Саломе Зурабишвили. Соответствующее заявление президента администрация распространила после ее встречи с министром беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатериной Тикарадзе и генеральным директором Национального центра по контролю заболеваний Амираном Гамкрелидзе. По оценке Саломе Зурабишвили, ситуация в стране, как и во всем мире, серьезная, но не тревожная.

«Сегодня принимаются все меры. Координационный совет функционирует полноценно. Наши граждане защищены. Необходимо, чтобы каждый соблюдал рекомендации по личной гигиене, чтобы не произошло распространения вируса. Страна защищена: воздушное сообщение ограничено с теми странами, с которыми это необходимо. Закрыты те границы, которые нужно было закрыть. Обращать нашу страну в полную изоляцию мы не можем. Этой необходимости нет», — подчеркнула Саломе Зурабишвили.

Напомним, что 26 февраля вечером представители минздрава сообщили о выявлении первого случая заражения коронавирусом в Грузии. Инфицированным оказался гражданин Грузии, который в течение предыдущей недели находился в Иране и возвращался в Грузию через Азербайджан. Заражение коронавирусом подтвердили анализы, проведенные в лаборатории имени Лугара.