Краснодар, , 17:31 — REGNUM Глава Краснодара Евгений Первышов намерен возглавить список «Единой России» на выборах в городскую думу Краснодара седьмого созыва. Об этом, сообщили в пресс-службе администрации города, он сам заявил в ходе отчёта перед депутатами.

«Все мы работаем для жителей города, и прямая оценка горожан — это ключевая и самая важная оценка всей нашей совместной работы. Работы всей команды, в том числе моей. Я принял решение как секретарь краснодарского местного отделения партии «Единая Россия». Считаю необходимым — все этапы кампании пройти вместе с партией, начиная от праймериз и до самих выборов и голосования», — отметил Первышов.

Он также заявил, что рассчитывает возглавить список партии на выборах в гордуму и пройти по каждому избирательному округу с каждым кандидатом в депутаты. По его словам, таким образом он увидит и оценку своей работы на посту главы города со стороны жителей.

Выборы в Краснодарскую городскую думу седьмого созыва намечены на единый день голосования 13 сентября 2020 года.