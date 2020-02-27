27 февраля 2020 | Время чтения 5 мин

Александр Шпунт, , 17:23 — REGNUM Сразу несколько аналитических центров, специализирующихся на информации о тенденциях энергетических рынков региона, сообщили, что стран присоединилась к российскому правительству с целью — нет, не попросить денег, — а совместно профинансировать строительство второго топливопроводаобщим бюджетом в$1,5 млрд. в рамках инвестиционной сделки, в которой будут участвовать три другие страны юга Африки.

Зимбабве

По информации из наших собственных источников, в марте в Зимбабве прибудет делегация из России с целью окончательного определения параметров участия в сделке.

Российское предложение, сделанное на саммите «Россия-Африка» в Сочи, включало изначально Мозамбик, Замбию и Ботсвану. Впоследствии идея строительства трубопровода была отклонена Мозамбиком как коммерчески нежизнеспособное предприятие из-за неспособности зимбабвийских нефтяных компаний полностью загрузить существующий трубопровод Бейра-Хараре, пропускная способность которого составляет 180 миллионов условных литров в месяц — сегодня около 40% существующего трубопровода не используется.

При этом аналитики приводят встречный аргумент, — по их подсчетам, Зимбабве теряет $400 млн. в год потенциальных доходов из-за фактической монополии компании «Сакунда Холдинг», принадлежащей Куде Тагвайрею, советнику президента Эммерсона Мнангагвы и спонсору президентской партии ЗАНУ ПФ на топливный трубопровод Бейра-Хараре. Монопольная позиция, разрешающей «Сакунда Холдингу» эксклюзивное использование трубопровода от зимбабвийской границы с Мозамбиком до портов в Мсасе и Мабвуку в Хараре, топливо стало настолько дорогим, что импортеры топлива из таких стран, который раньше получали нефтематериалы из местных портов, решил переправлять их самостоятельно из Бейры. Страны, входящие в Сообщество развития Юга Африки, такие как Ботсвана, ДРК (Демократическая Республика Конго), Замбия и южноафриканский регион Лимпопо, раньше получали основные объемы топлива со складов в Мсасе и Мабвуку, потому что было дешевле использовать трубопровод, чем возить нефтепродукты автотранспортом, но теперь, отмечает местная пресса, для многих дилеров дешевле ездить на своих нефтевозах из ДРК через Хараре в Бейру, чтобы загрузить топливо и вернуться в ДРК.

Действующий трубопровод принадлежит в равной степени между Зимбабве и Мозамбиком. Мозамбикская трубопроводная компания контролирует участок, который простирается от Бейры до пограничного поста Forbes, далее контроль переходит к зимбабвийцам — от границы до Мсаши и Мабвуку. Стоимость транспортировки топлива со стороны Мозамбика составляет всего $0,03 долл. за литр, но как только оно достигнет зимбабвийской стороны, стоимость возрастает до $0,05 долл. за литр, и еще за хранение (технологически предусмотренное при таком маршруте) взимается плата в размере $0,02 долл. за литр, которая доводит общую стоимость до $0,07 долл. за литр. Монополией на хранение также обладает «Сакунда Холдинг». В результате береговые портовые хранилища страны используются в недостаточной степени, поскольку никто не имеет права хранить там топливо, за исключением «Сакунды» — порты способны хранить 500 миллионов литров топлива в месяц, но в настоящее время он использует только 20% своего потенциала.

Постоянный секретарь министерства информации Ник Мангвана отрицал, что «Сакунда» обладает монополией на трубопровод, заявив, что компания только окупает свои инвестиции, вложенные для восстановления инфраструктуры — в 2014 году инвестировала 11 миллионов (вы не ослышались — миллионов, не миллиардов) долларов США в реконструкцию уже существовавшего трубопровода Бейра-Ферука. Аналитики иронично замечают, что, возможно, это самые выгодные инвестиции в истории трубопроводного сектора Африки. Инвестиции в коррупцию всегда хорошо окупаются.

На первый взгляд, вхождение правительства Мнангагвы в новый «русский трансафриканский трубопровод» (строго говоря, географически он не совсем трансафриканский — по политическому и экономическому значению уж точно) работает против бизнес-интересов главного спонсора его партии и, как говорят местные наблюдатели, — самого Мнангагвы. Однако ситуация куда более интересная.

Новая сделка полностью закрывает двери для разговоров о Сделке по добыче, нефти и газу, которую более пяти лет безуспешно продвигают оппозиционные зимбабвийские политики, прежде всего вице-президент оппозиционного MDC ТендайБити. Не так давно к нему присоединились в этих усилиях «заклятые друзья» Эммерсона Мнангагвы в его собственной партии — в первую очередь, бывший советник президента Кристофер Муцвангва. И вот в этой точке интерес остановить новый канал финансирования политических противников — Сделку по добыче, нефти и газу — оказался сильнее, чем желание сохранить монополию «Сакунда Холдинг», подкармливающую пропрезидентские силы.

Вернемся к теме «золотых акций» России — шагов проектов и действий, точечно сделанных либо российскими властями, либо российскими корпорациями.

Каждая такая «золотая акция» формирует не просто soft power, а реальный триггер, переключение которого способно само, без вмешательства каких-то «русских наемников» или местных комбатантов, сместить политический режим.

Каждая такая «золотая акция» не была навязана существующему режиму, — они о ней просили, как о способе сохранить власть.

Пора говорить о русском стиле в решении африканских дел. Европейский стиль предполагает опору на постколониальное влияние и значительные исторически сложившиеся силовые контингенты. Американский стиль управляет через «политику попрощайничества». Китайский стиль — обмен хищнической индустриализации на суверенитет. Русский стиль — дать в нужны момент политическому режиму такой маленький, но крайне важный именно в это время и в этом месте спасательный круг, и не требовать в обмен ни политической присяги, ни верности общему прошлому, ни присяги ценностям свободы — только одну акцию. Только одну. Золотую, решающую все.

У этого инструмента, как у любого, есть свои ограничения — он может быть реализован не по выбору Смоленской площади или Пресненской набережной, а только в тех странах, где сложилась так политическая карта. Но в этих странах русский стиль эффективней всех остальных.

Аналитическое бюро «RE:ports»

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