Тбилиси, , 17:20 — REGNUM МИД Грузии поддерживает постоянные связи с контакты с внешнеполитическими ведомствами соседних стран для максимальной превенции проникновения в страну коронавируса, заявил журналистам министр иностранных дел Давид Залкалиани.

По его словам, он ежедневно обменивается информацией с коллегами из Азербайджана, Турции и Ирана, а с министром иностранных дел Армении встречался и беседовал на тему распространения вируса в Женеве.

«Мы принимаем все меры для того, чтобы информировать наших партнеров и получать информации от них о мерах, которые они принимают. Наша миссия в Женеве поддерживает постоянную коммуникацию с штаб-квартирой ВОЗ, получает от нее соответствующие инструкции, и правительство Грузии согласовывает свои действия с этими инструкциями», — пояснил министр.

По его же информации, посольства тех стран, где фиксируется распространение коронавируса, поддерживают контакты с проживающей в этих странах грузинской диаспорой и находящимися там с временным визитом гражданами Грузии.

Напомним, что о выявлении первого случая заражения коронавирусом в Грузии представители минздрава сообщили 26 февраля вечером. Инфицированным оказался гражданин Грузии, который в течение предыдущей недели находился в Иране и возвращался в Грузию через Азербайджан. Признаки заболевания у него были зафиксированы на границе, откуда он был доставлен в Тбилисский центр инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии. Заражение коронавирусом подтвердили анализы, проведенные в лаборатории имени Лугара.