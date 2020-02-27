Киев, , 17:20 — REGNUM Киев и украинская армия дают России отпор в Донбассе, не позволяя установить своё господство над всей Европой, заявил 27 февраля глава СНБО Украины Алексей Данилов в эфире радио «НВ».

По его словам, Украину Кремль хочет захватить как промежуточное звено, без которого невозможно господствовать в Европе.

«На сегодняшний день у нас есть порядка пяти сценариев, которые мы разработали ещё в том году на наших заседаниях. В одном из них рассматривается возможность полноценного наступления России. Должен признать, что к такому развитию событий мы усердно готовимся и мы прекрасно понимаем, что нам нужно предпринять в таком случае», — заявил Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замсекретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявлил, что украинской армии нужно быть готовой в любой момент начать боевые действия на территории Донбасса

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