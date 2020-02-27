Москва, , 17:25 — REGNUM На круглом столе в Московской городской думе произошла перепалка между проигравшим на выборах кандидатом Константином Янкаускасом и депутатом Людмилой Стебенковой («Единая Россия»). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Мероприятие посвящено системе выборов в России. В своём выступлении Янкаускас подверг критике существующее положение вещей в этой сфере, заявив, что население даже не знает «откуда берутся депутаты».

Стебенкова, наклонившись над Янкаускасом, сообщила, что готова рассказать ему об этом. Неожиданное обращение взволновало бывшего кандидата в МГД.

«Я знаю, откуда вы взялись. Я знаю вашу биографию. И вся Москва знает вашу биографию», — прокричал Янкаускас.

«Меня невозможно не знать», — сказала Стебенкова.

«Тише, друзья, уважайте друг друга, мы сюда пришли не вот эту склоку смотреть», — заглушая общий шум басом прокричал оппозиционный деятель Сергей Удальцов.

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