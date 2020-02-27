Санкт-Петербург, , 17:25 — REGNUM Действующую российскую Конституцию «страшно» переписывать, учитывая, что все необходимые социальные нормы уже есть в федеральных законах, за неисполнение которых просто никого не наказывают. Такое мнение высказала журналистам бывший член Совета Федерации, бывший вице-губернатор Петербурга, председатель комиссии по качеству жизни, социальной политике, делам ветеранов, здравоохранению и трудовым отношениям Общественной палаты Петербурга Людмила Косткина, передает корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, к поправкам по федеральному устройству страны поступает меньше предложений, и их вносит в основном президент. При этом экспертное сообщество было поражено количеством предложений по социальным поправкам. Однако большинство поднятых вопросов решаются через федеральные законы, например, об обязательной индексации пенсий, что предложено зафиксировать в Конституции.

«Очень много вопросов — я говорила с первого дня — которые должно решать федеральное и региональное законодательство. Я одна из немногих, кто до сих пор очень боится, что наша очень неплохая Конституция, очень неплохая… Конечно, мне где-то было страшно, что мы всё решили переписать. И всё почему-то в Конституции. А почему такое желание у людей? Да потому что федеральные законы не работают. Та же индексация пенсий прописана, пособия прописаны. Кто мешал в Семейный кодекс — давно просят Госдуму — внести поправки, понятия о семье, многодетной семье и так далее? Ничего не вносилось, а сейчас всё пытаемся внести в Конституцию, которая очень выверенная, на мой взгляд», — сказала Косткина.

Впрочем, некоторые социальные поправки или дополнения в Основной закон РФ она допускает, хоть и после долгих раздумий. Однако главное, на ее взгляд, остается в контроле за исполнением законодательства.

«Я считала, что власть, правительство должны следовать федеральному законодательству, и та же индексация пенсий должна быть обязательной», — замечает Косткина.

Между тем граждане РФ уже сталкивались с проблемами в этой сфере. Например, инфляцию в 2016 году пенсионерам так и не возместили, заменив ее на единовременную выплату в 5 тыс. рублей, индексацию переносили, накопительную часть замораживали.

«В связи с тем, что в стране огромная часть населения — пожилые люди, эту статью, наверное, можно отредактировать и внести в Конституцию, чтобы никому не повадно было обманывать людей. Но тут тянется еще ряд предложений. Индексация пособий: я, например, не увидела этого в поправках, чтобы это было отшлифованное предложение. Получается тогда половинчато», — считает Косткина.

В целом в связи с вышесказанным к социальному блоку поправок у нее «возникают вопросы».

«Не всё нужно в Конституцию записывать, а очень многое надо в федеральные законы — а они у нас уже в принципе есть, что всегда удивляет. Но за неисполнение никто не наказывается», — заключила бывший член Совета Федерации.

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