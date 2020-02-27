Москва, , 17:10 — REGNUM Министерство юстиции Российской Федерации намерено пересмотреть размеры административных штрафов за нарушение Правил Дорожного движения, которые были предложены в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщил заместитель министра юстиции Денис Новак.

Напомним, что 30 января Минюст онародовал проект новой редакции КоАП, в котором обнаружилось резкое повышение административных штрафов за нарушение ПДД. Общественность и ряд политиков встретили эти нововведения в штыки. Справедливо указывалось, что автоматизированные системы фиксации нарушений на дорогах превратились не в средства борьбы за соблюдение ПДД, а в средство отъема денег у граждан. Не секрет, что на автодорогах устанавливают так называемые «ловушки», когда вводится ничем не мотивированое ограничение скорости на скоростной магистрали и ставится фиксирующая камера — автолюбитель просто не может не нарушить ПДД в таких местах и автоматически получает штраф. При этом штраф выписывается автоматически, а процедура обжалования его крайне затруднена — нужно обращаться в местные отделения ГИБДД, а это сопряжено с большими временными и финансовыми затратами.

В итоге в Минюсте поняли, что такое резкое повышение штрафов вызовет очень негативную реакцию общества и решили пересмотреть эти положения.

Как заявил замглавы Минюста Денис Новак, резкое увеличение санкций и глава, посвященная нарушениям ПДД, не соответствуют запросам общества, в связи с чем документ будет изменен.