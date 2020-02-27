Москва, , 17:07 — REGNUM Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 февраля заявил генеральный директор Института экономических стратегий РАН Александр Агеев на круглом столе «Противодействие разрушению образа Великой Отечественной войны: новые информационные угрозы, технологии и борьба за историческую память» в Музее Победы в Москве.

«Жизненно важные вопросы, которые решали войны, связаны, конечно, с жизнью, свободой, независимостью Родины, но также были вопросы рынков, поставок, коммуникаций, мирового регулирования и влияния, вопросы мировоззрения. Все события войны сплетаются воедино в этой крайне сложной иерархии», — заявил Агеев.

По его словам, две мировые войны представляли собой единый процесс, которым решался в начале XX века вопрос о смене мировой гегемонии и предполагал глубокое преобразование мирового «разделения труда» между странами.

«Если взять глубинный смысл войны, то среди проигравших была и Великобритания. За войной стояли не только военные операции, движение фронтов и подвиги. Германия имела не только план «Барбаросса», как мы часто вспоминаем, там было ещё два плана: один, мы знаем, план «Ост» и план, о котором знают, она назывался «Зелёной папкой», который предполагал фактически экономическую эксплуатацию стран», — заявил Агеев.

«Весь XIX век мировым гегемоном была Великобритания, и две страны — США и Германия, — бросились в экспансию и развитие, чтобы этот период гегемонии оспорить. Германия хотела место под солнцем, и мы видим, что цена гегемонии — это цена благосостояния. Половина благосостояния британского общества — это эксплуатация колоний, то, что называли борьбой «империалистических хищников» за разграбление мира. Крайне мало было стран, где Британия не обеспечила свои экономические интересы с помощью военной силы», — отметил он.