Новосибирск, , 17:05 — REGNUM В Новосибирской области взаимодействие представителей власти и жителей необходимо выводить на качественно новый уровень. Губернатор региона Андрей Травников особо подчеркнул важность обратной связи с новосибирцами при реализации национальных проектов. Он уверен, что представителям всех уровней власти важно вникать в проблемы людей, прислушиваться к их мнению, учитывать их предложения и избегать формального подхода.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников Правительство Новосибирской области

На форуме «Социально-экономическое партнёрство-2020 «Национальные проекты — платформа Сибирского лидерства» Травников обозначил перспективы развития Новосибирской области в 2020 году и основные задачи по реализации нацпроектов, а также собственных программ, инициатив области.

В форуме участвовали председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив, члены регионального правительства, депутаты Заксобрания, совета депутатов Новосибирска и райсоветов, главы муниципальных районов и городских округов, руководители промышленных предприятий и организаций аграрного комплекса, представители науки, образования и здравоохранения, делового сообщества, активисты общественных объединений, профессиональных союзов, руководители региональных отделений политических партий, ветераны труда.

Ключевой темой мероприятия стало взаимодействие с новосибирцами.

Губернатор подчеркнул, что работать, в первую очередь, нужно для жителей конкретных сёл, деревень, городов и поселков, а не на абстрактное благо народа или абстрактный результат.

«Когда мы говорим о реализации национальных проектов, когда мы говорим, что они должны привнести необходимые изменения, на самом деле, под этим я понимаю и изменение наших подходов в работе с жителями, с людьми. Иначе все миллиарды, которые мы сегодня вкладываем в развитие региона, все титанические усилия, которые мы прикладываем будут бессмысленны. Поэтому с коллег в министерствах, в муниципальных районах, городских округах я буду требовать не только добросовестного исполнения законов, инструкций и должностных обязанностей, но и внимания, уважительного отношения к людям с их вопросами и заботами», — отметил губернатор.

Отметим, что в Новосибирской области действует целый ряд инструментов взаимодействия с жителями, получения от них запросов, предложений, обратной связи: начиная от наказов избирателей депутатам Заксобрания, заканчивая выездами губернатора, министров в районы, проведением личных приёмов, работой мобильных общественных приёмных.

Эта система будет продолжать развиваться, совершенствоваться. Андрей Травников поручил правительству Новосибирской области, всем региональным министерствам добиться безоговорочного исполнения плана наказов избирателей, согласованного с депутатами, на 2020 год.

«Напомню, в нём 603 пункта с общей суммой финансирования 8,6 млрд. Это нам позволит выйти на достойные показатели. Таким образом за пять лет мы сможем исполнить почти 3 300 наказов избирателей на общую сумму около 40 млрд рублей», — сказал губернатор.

Андрей Травников сообщил участникам форума, что уже в 2020 году на новый уровень выходит и программа предоставления грантовой поддержки реализации общественных инициатив.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников «Инициативы людей способны внести существенные изменения в нашу жизнь, в благоустройство территории, в отношения между людьми. Я неоднократно говорил: одно из конкурентоспособных преимуществ Новосибирской области — активное гражданское общество. Эти люди заслуживают всяческого внимания и поддержки, об этом мы говорили во время Гражданского форума осенью прошлого года. Мы договорились о ряде совместных мероприятий, и они уже реализуются под эгидой Общественной палаты. Для поддержки этой работы у меня появилась дополнительная возможность: я как руководитель регионального отделения самой крупной, самой мощной политической организации нашей страны, нашего региона призвал своих однопартийцев стать серьёзной общественной силой, которая бы поддерживала развитие гражданского общества на территории нашего региона. И сегодня мы с моими коллегами, с моими соратниками договорились о решении ещё одного вопроса: конкурс грантовой поддержки на территории Новосибирской области будет охватывать не только организации, не только юрлица, но появится возможность участвовать в конкурсе отдельным людям, гражданским активистам. Даже придумали название проекту — Конкурс общественных стартапов при поддержке общественно-политического движения партии «Единая Россия».

Губернатор отметил, что зачастую актуальные для жителей районов вопросы требуют не столько финансовых затрат, сколько грамотных управленческих решений.