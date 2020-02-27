Новосибирск, 27 февраля 2020, 17:05 — REGNUM В Новосибирской области взаимодействие представителей власти и жителей необходимо выводить на качественно новый уровень. Губернатор региона Андрей Травников особо подчеркнул важность обратной связи с новосибирцами при реализации национальных проектов. Он уверен, что представителям всех уровней власти важно вникать в проблемы людей, прислушиваться к их мнению, учитывать их предложения и избегать формального подхода.
На форуме «Социально-экономическое партнёрство-2020 «Национальные проекты — платформа Сибирского лидерства» Травников обозначил перспективы развития Новосибирской области в 2020 году и основные задачи по реализации нацпроектов, а также собственных программ, инициатив области.
В форуме участвовали председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив, члены регионального правительства, депутаты Заксобрания, совета депутатов Новосибирска и райсоветов, главы муниципальных районов и городских округов, руководители промышленных предприятий и организаций аграрного комплекса, представители науки, образования и здравоохранения, делового сообщества, активисты общественных объединений, профессиональных союзов, руководители региональных отделений политических партий, ветераны труда.
Ключевой темой мероприятия стало взаимодействие с новосибирцами.
Губернатор подчеркнул, что работать, в первую очередь, нужно для жителей конкретных сёл, деревень, городов и поселков, а не на абстрактное благо народа или абстрактный результат.
«Когда мы говорим о реализации национальных проектов, когда мы говорим, что они должны привнести необходимые изменения, на самом деле, под этим я понимаю и изменение наших подходов в работе с жителями, с людьми. Иначе все миллиарды, которые мы сегодня вкладываем в развитие региона, все титанические усилия, которые мы прикладываем будут бессмысленны. Поэтому с коллег в министерствах, в муниципальных районах, городских округах я буду требовать не только добросовестного исполнения законов, инструкций и должностных обязанностей, но и внимания, уважительного отношения к людям с их вопросами и заботами», — отметил губернатор.
Отметим, что в Новосибирской области действует целый ряд инструментов взаимодействия с жителями, получения от них запросов, предложений, обратной связи: начиная от наказов избирателей депутатам Заксобрания, заканчивая выездами губернатора, министров в районы, проведением личных приёмов, работой мобильных общественных приёмных.
Эта система будет продолжать развиваться, совершенствоваться. Андрей Травников поручил правительству Новосибирской области, всем региональным министерствам добиться безоговорочного исполнения плана наказов избирателей, согласованного с депутатами, на 2020 год.
«Напомню, в нём 603 пункта с общей суммой финансирования 8,6 млрд. Это нам позволит выйти на достойные показатели. Таким образом за пять лет мы сможем исполнить почти 3 300 наказов избирателей на общую сумму около 40 млрд рублей», — сказал губернатор.
Андрей Травников сообщил участникам форума, что уже в 2020 году на новый уровень выходит и программа предоставления грантовой поддержки реализации общественных инициатив.
Губернатор отметил, что зачастую актуальные для жителей районов вопросы требуют не столько финансовых затрат, сколько грамотных управленческих решений.