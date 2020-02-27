* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:58 — REGNUM О вылете в столицу Катара представителей афганского правительства для участия в переговорах в талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 27 февраля TOLOnews.

От правительства Афганистана в Доху отправились шесть человек.

Представители Кабула и представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), должны, согласно плану афганского правительства, в Дохе «установить контакт» с исламистами.

Напомним, завтра, 28 февраля, заканчивается семидневный режим сокращения насилия, который был установлен в Афганистане по договорённости в талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Этот режим является тестовым. В случае, если власти Афганистана по его окончании заявят, что исламисты выполнили обязательства, с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начнут переговоры США, чей контингент присутствует в стране.

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