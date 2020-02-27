Екатеринбург, , 17:08 — REGNUM Свердловский областной избирком отложил рассмотрение вопроса о проведении общероссийского голосования за поправки в Конституцию.

Как сообщает «Новый день», на заседании 27 февраля 2020 года планировалось утвердить программу информационно-разъяснительной деятельности по голосованию. Однако тема так и не прозвучала.

Оказалось, что рассмотрение данного пункта перенесли. Центризбирком ещё не рассмотрел вопрос об общероссийском голосовании, поэтому в областной избирательной комиссии решили не бежать впереди паровоза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в облизбиркоме отвергли регистрацию инициативной группы по референдуму о прямых выборах мэра. В комиссии обнаружили, что у одного из членов группы указаны неверные данные о регистрации.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловский избирком отказал в референдуме по прямым выборам мэров