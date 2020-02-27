Челябинск, , 16:57 — REGNUM Челябинская область снова осталась без уполномоченного по правам человека. Антон Шарпилов покинул этот пост через три месяца работы, его заявление удовлетворили 27 февраля депутаты регионального Заксобрания.

Как пишет Накануне.ru, отставка омбудсмена была принята без обсуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, Шарпилов решил уйти после скандала. В январе стало известно о том, что он судился со своей бывшей женой из-за детей.

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