Бишкек, , 16:49 — REGNUM Киргизия была и остается другом и надежным союзником России. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков в ходе встречи со свои российским коллегой Владимиром Путиным, передает «РИА Новости».

«Наша дружба, наши отношения проверены веками», — добавил киргизстанский лидер.

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Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность Владимиру Путину за оказываемую российским лидером личную поддержку Киргизии.

При этом киргизский президент отметил, что за 2018 — 2019 годы удалось значительно усилить партнерские связи между Киргизией и Россией.

По его словам, на активизацию сотрудничества между двумя странами сильно повлиял визит Владимира Путина в Киргизию.

«Мы ожидаем больших положительных изменений в этому году. Мы надеемся, что все мероприятия перекрестного года пройдут на высшем уровне», — подытожил президент Жээнбеков.

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