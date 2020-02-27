Бишкек, , 16:48 — REGNUM Президенты Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 февраля, торжественно откроют перекрестный год Киргизии и России, договоренность о проведении которого была достигнута в 2019 году. Об этом российский лидер заявил на встрече со своим киргизстанским коллегой, передает пресс-служба главы государства.

Путин выразил уверенность в том, что более 200 запланированных мероприятий в рамках перекрестного года пойдут на пользу отношениям Киргизии и России.

И добавил, что большое внимание будет уделено проведению совместных масштабных мероприятий в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Также российский лидер отметил, что Россия является ключевым торгово-экономическим партнером Киргизии, о чем свидетельствуют объемы киргизско-российского товарооборота и российских инвестиций в экономику республики.