Салехард, , 16:44 — REGNUM Великобритания заинтересована в сотрудничестве с Ямалом в области изменения климата. Об этом заявил генеральный консул Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл 27 февраля в Салехарде.

Как сообщает пресс-служба главы региона, Ричард Дьюэлл также высказал заинтересованность в развитии двусторонних связей Великобритании и ЯНАО в сфере бизнеса, науки, образования, культуры и спорта.

Отмечается, что на Ямале экспорт в Великобританию в 2017 году составил 6,7% от общего экспортного товарооборота, в 2018 году — 9,4%, в 2019 году — до 8,2%.