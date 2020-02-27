Дамаск, , 16:43 — REGNUM В сирийской провинции Идлиб боевики протурецких террористических группировок и турецкие военные специалисты обстреливают российский и сирийские боевые самолеты. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Сообщается, что формирования исламистов при поддержке турецкой армии продолжают атаки на позиции сирийской армии в Идлибе. Боевые самолеты воздушно-космических сил России постоянно наносят удары по колоннам наступающих боевиков, чтобы оказать поддержку сирийской армии «на земле».

В ответ боевики и турецкие военные активно используют ПЗРК, однако российские и сирийские боевые самолеты пока успешно используют против них тепловые ловушки.

Также сообщается, что сирийская армия потеряла большое количество бронетехники и артиллерии в районе поселка Джубас, где идут ожесточенные бои.