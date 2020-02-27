Киев, , 16:42 — REGNUM По сравнению с декабрем 2019 года рейтинг доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому упал сразу на 15%.

Соответствующие результаты соцопроса обнародовал сегодня, 27 февраля, Киевский международный институт социологии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечают социологи, оценка действий президента Украины по сравнению с декабрем прошлого года в феврале ухудшилась — стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 62% до 47%), возросла доля тех, кто не одобряет (с 25% до 40%).

В целом в феврале к Зеленскому положительно относятся 47% опрошенных, отрицательно — 24%. Любопытно, что полностью одобряют действия президента Украины лишь 13% опрошенных (в декабре был 21%) — это самый низкий результат с момента вступления в должность.

Социологи информируют, что опрос проводился с 21 по 25 февраля 2020 года с помощью телефонного интервью на основе случайной выборки. Для исследования были опрошены 1500 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на этой неделе был обнародован ряд президентских рейтингов, согласно которым в первом туре президентских выборов — если бы они состоялись в ближайшее время — за Зеленского могли бы проголосовать от 40% до 44% респондентов, что даже выше, чем его результат на выборах-2019. Впрочем, многие эксперты заявили, что власть «покупает» опросы и скрывает катастрофическое падение рейтинга президента.

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