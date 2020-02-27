Анкара, 27 февраля 2020, 16:38 — REGNUM Открытия воздушного пространства в сирийском Идлибе для турецких беспилотников добивается Турция от России на переговорах, передаёт 27 февраля NTV.
Соответствующее заявление сделал турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар:
Напомним, сегодня, 27 февраля, продолжается третий раунд российско-турецких переговоров, начатых накануне, по ситуации в Идлибе.
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