Москва, , 16:30 — REGNUM Книга «История, рассказанная народом» вскоре пополнится новым томом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 февраля заявил генеральный директор Института экономических стратегий РАН Александр Агеев на круглом столе «Противодействие разрушению образа Великой Отечественной войны: новые информационные угрозы, технологии и борьба за историческую память» в Музее Победы в Москве.

«Стало ясно, что если не будут показаны конкретные люди, вносившие свой вклад в Победу, то без этого картина будет неполной. Потому что великие события всегда делаются конкретными людьми. Сейчас создано семь таких больших коллекций биографий, идёт работа над восьмым томом. Мы видим, что не иссякает интерес — по-прежнему мы открываем архивы», — заявил Агеев.

«Особенность этого проекта в том, что здесь не казённым, а человеческим языком, языком песен, языком документов мы можем ощутить реальность жизни этих людей», — подчеркнул он.

Книги «История, рассказанная народом» в рамках серии «Военная история Российского государства» составлены из биографических материалов об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла, основанные на документах из семейных архивов, фотографии, рассказы и воспоминания участников войны.

Коллектив трудящихся над серией книг включает профессионалов военной истории, которые занимались уникальным 20-томным документальным трудом истории Великой Отечественной войны Этот же коллектив работал над шеститомником «Первая мировая война», проектом «Холодная война», который пока не реализован.

Фактически были исследованы основные события российской военной истории, которые касались войны 1812 года, войны с Японией, двухтомник истории Великой Отечественной войны, а также Холодная война.