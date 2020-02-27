Минск, , 16:29 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Российская Федерация якобы «понуждает» его страну к интеграции. Об этом Лукашенко сказал сегодня, 27 февраля, на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, который в прошлом возглавлял правительство Белоруссии.

Лукашенко считает, что «понуждение» к интеграции со стороны России проявляется в ценообразовании на российские энергоносители.

Президент Белоруссии утверждает, что Россия заставляет его страну покупать российский газ по $127 за тысячу кубометров. В ответ Лукашенко просит продавать газ по прошлогодней цене — $110−111 за тысячу кубометров, но Москва якобы не соглашается.

«Нам говорят: $127 — это благо… Мы россиянам говорим…: давайте как в прошлом году. В прошлом году, с учетом перетаможки нефти, было $110−111 долларов. «Нет, давайте $127». На бирже сегодня уже ниже $100 торгуется газ. Это что, нормально? Это что, понуждение к интеграции?» — негодует Лукашенко.

Он также уверяет, что Польша якобы покупает американский сжиженный природный газ по $90 за тысячу кубометров, так этот газ надо еще превратить в жидкое состояние, привезти из США в Польшу и регазифициовать, а затем поставлять по трубе потребителям.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия готова к интеграции, но «без понуждения». Он заявляет, что интеграция должна быть такой, при которой обе страны сохранят свой суверенитет.