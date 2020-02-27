Москва, , 16:27 — REGNUM Основной причиной обострения ситуации на северо-западе Сирии является невыполнение Анкарой российско-турецких договоренностей, заявила 27 февраля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что на территории Сирии остаётся бастион террористического альянса «Хайят Тахрир аш Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в зоне «Идлиб».

"Одной из главных причин деградации обстановки мы считаем невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Несмотря на введение 9 января режима тишины, боевики продолжили обстрелы близлежащих населенных пунктов, позиций правительственных войск», — заявила Мария Захарова.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не выполнила ключевые обязательства по проблеме сирийского Идлиба, до сих пор не отмежевав террористов от «оппозиции», готовой к диалогу с правительством Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция оказывает прямую поддержку террористам, остающимся в зоне «Идлиб», поставляя им боеприпасы, бронетехнику и поддерживая их атаки артиллерийским огнём.

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