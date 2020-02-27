Душанбе, , 16:26 — REGNUM Таджикистан принимает дополнительные меры для недопущения проникновения коронавируса нового типа в страну. Для этого все граждане Ирана, Южной Кореи и Японии по прибытии в Таджикистан будут помещены на две недели в карантин. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на собственный источник в министерстве здравоохранения Таджикистана.

Сообщается, что данная мера касается всех граждан указанных стран вне зависимости от страны прибытия.

«Неважно, какими рейсами они прилетят и из какой страны, важно, что все они будут помещены в целях безопасности на 14-дневный карантин», — цитирует издание слова источника в минздраве.

Напомним, на сегодня в Таджикистане не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. На карантине остаются 197 человек.

Ранее Таджикистан приостановил авиасообщение с Китаем, позже — с Ираном, а также усилил контроль на таджикско-афганской границе.

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