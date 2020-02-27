Анкара, , 16:18 — REGNUM Правительственные войска Сирии давно были бы разгромлены, если бы не поддержка со стороны России и Ирана, заявил 27 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт NTV.

Комментируя ситуацию в сирийской провинции Идлиб, Эрдоган заявил:

«Мы продолжим переговоры с Россией, но мы заявляем, что мы присутствуем в Идлибе на основании Аданского соглашения».

Напомним, Аданское соглашение было заключено между Турцией и Сирией в 1998 году. В соответствии с этим договором, принятом на Аданской конференции (Турция), Анкара получила право на проведение военной операции в случае возникновения угрозы с сирийской территории.

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