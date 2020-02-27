Ярославль, 27 февраля 2020, 16:11 — REGNUM УФАС по Ярославской области отказалось включить в реестр недобросовестных подрядчиков ООО «ЯХМ «Реставратор», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, фонд потребовал признать одну из крупнейших реставрационных компаний региона недобросовестной из-за невыполненного ремонта крыш трех домов в 2017 году.
Всего контракт включал около 50 объектов. Как заявили в «Реставраторе», работы в домах на ул. Свердлова 21 и 23, а также Революционной 18 было невозможно выполнить из-за некачественной проектно-сметной документации. В одном доме она не учитывала существующие мансарды, в другом ремонт крыши не предусматривал утепление чердака, гидроизоляцию, снегозадержание и ограждение кровли. Как было установлено в ходе заседания комиссии УФАС, подрядчик неоднократно обращался в фонд с просьбой изменить проект или исключить дома из договора.
На основании этого антимонопольщики не усмотрели недобросовестного поведения в действиях «Реставратора». Сама компания предъявила иски в арбитражный суд к фонду капремонта. К сожалению, ремонт крыш в указанных домах не сделан до сих пор.
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