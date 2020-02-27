Анкара, 27 февраля 2020, 16:08 — REGNUM Трое военных из числа турецкого контингента погибли в сирийской провинции Идлиб, заявил 27 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт NTV.

«В Идлибе погибли трое наших военных, но силы режима несут более серьёзные потери».
Эрдоган

По словам турецкого лидера, Анкара не намерена отступать в Идлибе. Под «режимом» Эрдоган подразумевает законное сирийское правительство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эрдоган заявил, что в Идлибе ситуация складывается в пользу Турции.

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