Анкара, 27 февраля 2020, 16:08 — REGNUM Трое военных из числа турецкого контингента погибли в сирийской провинции Идлиб, заявил 27 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт NTV.
По словам турецкого лидера, Анкара не намерена отступать в Идлибе. Под «режимом» Эрдоган подразумевает законное сирийское правительство.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эрдоган заявил, что в Идлибе ситуация складывается в пользу Турции.
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